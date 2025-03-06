Marvel 1943: Rise of Hydra может выйти в конце 2025 года

Помните анонсированную в конце 2022 года игру Marvel 1943: Rise of Hydra? Недавно актёр Хари Пейтон, сыгравший для тайтла Чёрную пантеру, рассказал об окне релиза игры, про которое пока никто не говорил.

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По словам Пейтона, тайтл планируют выпустить в конце 2025 года, в рождественский сезон. Точную дату Пейтон озвучивать не стал, заявив, что пока планы такие.

Мы всё ещё работаем над игрой. Мы планируем выпустить её примерно в конце года, под Рождество. Я очень взволнован.

За разработку отвечает студия Skydance New Media, которую возглавляет сценаристка Uncharted Эми Хеннинг. Как и говорилось ранее, действие игры развернётся во время Второй мировой войны. Главных героев будет аж четверо — Капитан Америка, Чёрная пантера, солдат Гейб Джонс и шпион Нанали.

Платформы, на которых выйдет игра, не уточняются.