RTX 5070 оказалась слабее RTX 4090 на 46%

На этой неделе у NVIDIA выходит уже четвёртая видеокарта за год — GeForce RTX 5070. Однако она не оправдала ожиданий.

© Ferra.ru

На сегодняшний день NVIDIA GeForce RTX 5070 Founders Edition продаётся за 550 долларов. По референсной версии Techpowerup, у неё следующие плюсы и минусы.

Достоинства: поддержка генерации кадров DLSS 4 и масштабирования Transformer, хорошая стоимость (если говорить о рекомендованной розничной цене), отличный потенциал разгона, высокая энергоэффективность, компактная конструкция с двумя слотами, поддержка HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1, PCI-Express 5.0, хорошая поддержка аппаратного ускорения кодирования/декодирования видео, функция fan-stop.

Недостатки: фактическая цена видеокарты, которая будет гораздо выше рекомендуемой розничной; не особо впечатляющий прогресс от поколения к поколению; довольно громкие вентиляторы; нехватка 12 ГБ видеопамяти для 4K + RT + Frame Gen в некоторых играх; ограниченное предложение; искусственное ограничение разгона памяти драйвером.

С оценкой производительности разных видеокарт на доллар, их стоимостью за кадр, производительностью по рекомендованной розничной цене вы можете ознакомиться ниже. Там же есть и про RTX 5070.

© Techpowerup

© Techpowerup

© Techpowerup

© Techpowerup

© Techpowerup

© Techpowerup

© Techpowerup

© Techpowerup

© Techpowerup

Стоит отметить, что, хоть RTX 5070 и не совершила прорыва в производительности даже в сравнении с 4070 Super, в реалиях США, где проводился тест по источнику к этой публикации, она всё же будет чуть лучше по соотношению цены и производительности за свои $ 550, чем аналогичная по быстродействию Radeon RX 7900 GRE и 4070 Super, не говоря о 4070 Ti и 4070 Ti Super. Но и, конечно, до RX 6800 XT и RTX 3080 по быстродействию за свои деньги ей далеко.

В сумме получается незначительный апгрейд предшественницы, но по чуть сниженной (в долгосрочной перспективе) ценой и с мультигенерацией кадров в рамках DLSS 4, которая будет полезна только в синглплеерных играх (в мультиплеерных вызовет задержку в управлении) и пригодится разве что для мониторов с частотой 144 Гц и выше. В российских реалиях перспективы этой видеокарты ещё более туманны — повышенный спрос неё образуется либо после исчезновения RTX 4070 Super из продажи, либо при ослаблении санкций и установлению рыночной цены на RTX 5070 в короткие сроки