GTA 5 Enhanced получила первый патч с исправлением багов

4 марта этого года Rockstar Games представили фанатам GTA 5 Enhanced. Игра получила смешанные отзывы : многие жаловались на многочисленные баги и плохую графику. Разработчики не стали медлить и выпустили первый патч.

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В небольшом обновлении исправили ошибку, из-за которой FPS не поднимался выше 120 при включенной вертикальной синхронизации. После снятия ограничения на частоту кадров игровой процесс стал плавнее.

Патч весит 2,27 ГБ и совершенно бесплатно доступен игрокам, у которых уже есть GTA 5 на ПК.