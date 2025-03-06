Глава Borderlands 4 резко высказался на токсичные комментарии игроков

Многие игроки с нетерпением ждут выход Borderlands 4 и делятся своими ожиданиями в Сети. Мнение некоторых пользователей дошло и до главы Gearbox Рэнди Питчфорда, который возмутился токсичностью комментариев.

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Один из фанатов игры выразил сомнения насчет новой части, считая, что она может быть слишком похожей на Borderlands 3. Также пользователь упомянул фильм по франшизе, который вышел в 2024 году и получил множество негативных отзывов.

Питчфорд не оставил такие высказывания незамеченными и опубликовал довольно резкий ответ. По его мнению, подобные комментарии со стороны аудитории не имеют ничего общего с конструктивной критикой, они токсичные и пессимистичные.

Также глава компании отметил, что фанатам лучше уделить внимание поддержке разработчиков, чтобы игра была на достойном уровне.

Хотите, чтобы Borderlands была лучшей? Болейте за нас и подбадривайте нас. Если вы будете воспринимать страсть разработчиков как должное, мы все за это заплатим. Рэнди Питчфорд

Поведение начальника Gearbox смутило многих фанатов. Они считают, что такая импульсивная реакция может негативно повлиять на выход четвертой части игры. Релиз Borderlands 4 планируется 25 сентября 2025 года.