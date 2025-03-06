Новая часть Metro в разработке

Стало известно, что по популярной франшизе Metro готовится новая игра. Это официально подтвердил писатель Дмитрий Глуховский* в своих соцсетях.

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В своем посте он отметил, что этот проект будоражит его «до мурашек». По слухам, главным героем станет не Артем, а события игры развернутся в Москве, где игроки увидят множество знакомых локаций. Предполагается, что открытого мира не будет.

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На данный момент в серии игр по Metro четыре части, включая вышедшую в 2024 году Metro Awakening для VR.

*признан иноагентом в РФ.