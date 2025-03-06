Разработчики Monster Hunter Wilds пояснили смысл логотипа игры

В интервью для Famitsu Канамэ Фудзиока, арт-директор Monster Hunter Wilds, рассказал, что логотип игры хранит в себе несколько тайных смыслов.

© Cq.ru

Он подтвердил теорию фанатов о том, что шесть драконов действительно символизируют шестую часть. По его словам, это своего рода послание от разработчиков.

Мы хотим побудить игроков покупать игры и играть в них как в отдельные произведения, поэтому мы не нумеруем их. Однако, если говорить о наших чувствах как создателей, мы предпочитаем думать об этом как о шестой части серии. Вот почему мы включили [шесть драконов] в логотип. Канамэ Фудзиока

Также Фудзиока намекнул на еще один скрытый смысл логотипа, который связан с сюжетом. Деталей арт-директор не раскрыл, но отметил, что это скорее что-то абстрактное и легко упускаемое из виду.

Он надеется, что поклонники сами смогут догадаться о послании разработчиков после прохождения игры.