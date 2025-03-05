В Steam вышел бесплатный сетевой шутер War Robots: Frontiers

Студия Pixonic объявила о выходе сетевого экшена War Robots: Frontiers из раннего доступа. Игра провела в Steam Early Access чуть больше двух лет, а теперь добралась и до полноценного релиза. Сыграть в экшен про боевых роботов можно совершенно бесплатно.

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В честь релиза разработчики подготовили эпичный трейлер:

War Robots: Frontiers — это многопользовательский онлайн-шутер с видом от третьего лица. Создавайте и улучшайте боевых роботов, объединяйтесь с другими пилотами, стреляйте и взрывайте врагов в динамичных боях! Из описания игры в Steam

За два года, проведенные в раннем доступе Steam, War Robots: Frontiers набрала 74% положительных отзывов.