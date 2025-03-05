GTA 5 Enhanced: чем новая версия игры отличается от старой

Несколько лет назад на актуальных консолях вышло обновленное GTA 5, получившее улучшенную графику и кое-какие новые функции. Теперь оно доступно и на ПК под названием Grand Theft Auto 5 Enhanced. Портал PC Gamer рассказал все, что нужно знать об обновлении.

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Дата релиза GTA 5 Enhanced

Enhanced вышло 4 марта 2025. Новая версия игры должна автоматически появиться в списке игр в библиотеке Steam или Epic Games, если вы владеете базовой игрой. Те, кто купят игру в будущем, сразу получат доступ и к старой, и к новой версиям.

Чем отличается старая версия игры от новой

По сути, Enhanced — обновление, вышедшее на PlayStation 5 и Xbox Series несколько лет назад, но на ПК оно также получило ряд эксклюзивных технических настроек. Оно также вносит изменения в сюжетную кампанию и GTA Online. Переход на обновленную версию опциональный; у Enhanced более высокие системные требования, поэтому проверьте, отвечает ли им ваш ПК.

Примечательно, что между оригинальной и обновленной GTA Online нет кроссплея. Другими словами, вы не сможете играть с друзьями, если останетесь на старой, а ваши товарищи перейдут на Enhanced. Так что, если вы вдруг не сможете найти своих друзей в сети, убедитесь, что играете в одну и ту же версию.

Ниже — краткий список самых важных изменений.

Доступ к Hao’s Special Works для новых машин и апгрейдов

Дикие животные в южной части Сан Андреаса и ежедневные испытания для фотографов

Трекер прогресса карьеры в GTA Online

Новый лендинг и вступление для GTA Online

Kernel-based анти-чит и автоматическое модерирование голосового чата через Modulate

Опция подписки на GTA+

Hao’s Special Works

Магазин Hao’s Special Works ранее был доступен лишь игрокам на PS5 и Xbox Series, но теперь и ПК-игроки смогут приобрести новые автомобили и запчасти. Помимо этого, в автомагазине можно будет проходить испытания на время, брать премиальные машины на тест-драйв и участвовать в гонках. Для справки, авто в Hao’s Special Works — одни из самых быстрых в GTA Online.

Дикие животные и другие мелочи

В Enhanced на юге карты появится множество диких животных. Как мирных, вроде оленей и птиц, так и агрессивных — например, пум. Ими можно любоваться с стороны, а можно фотографировать, чтобы выполнять специальные испытания, которые меняются каждый день.

Кроме того, обновление наконец учло технологический прогресс ПК. Из-за того, что в новые системные требования входит SSD, можно ожидать как минимум более быстрых загрузок. Игра также поддерживает адаптивные триггеры на контроллерах DualSense. А по части графических апгрейдов владельцы мощных систем могут пользоваться трассировкой лучей, DLSS 3 и FSR1/FSR3, более высокими разрешениями и повышенным лимитом fps.