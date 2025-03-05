Названо число игроков в S.T.A.L.K.E.R. 2 за все время

Студия GSC Game World объявила о впечатляющем достижении своего шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – игра привлекла более шести миллионов пользователей. Разработчики выразили признательность игровому сообществу за интерес к проекту. Об этом со ссылкой на сообщение студии в соцсетях пишет издание DTF.

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В своем обращении представители GSC Game World подчеркнули, что количество «сталкеров», присоединившихся к игре, достигло шести миллионов, что стало возможным благодаря поддержке и вниманию фанатов. Команда разработчиков отметила, что каждый игрок внес свой вклад в историю Зоны, и выразила гордость за столь масштабное сообщество.

Напомним, релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоялся 20 ноября 2024 года. Таким образом, отметки в шесть миллионов игроков проект достиг приблизительно за три с половиной месяца с момента релиза. Игра доступна для пользователей ПК и консолей Xbox Series X/S, а также подписчикам сервиса Game Pass.

Критики и игроки относительно высоко оценили S.T.A.L.K.E.R. 2. Согласно агрегатору Metacritic, средняя оценка игры составляет 73 балла из 100 на основе рецензий прессы и 7,7 балла из 10 по оценкам геймеров. В цифровом магазине Steam шутер получил 82% положительных отзывов от пользователей.

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