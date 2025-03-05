Русскую озвучку Wolfenstein: The New Order уже можно опробовать

Российская студия Mechanics VoiceOver поделилась новостями о русской озвучке шутера Wolfenstein: The New Order. Как оказалось, локализация уже готова и сейчас находится на стадии закрытого бета-тестирования. Получить к ней доступ могут все желающие, но только после того, как поддержат проект на сумму в 500 рублей и предоставят чек.

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Если же вам не хочется платить, то всегда можно подождать, ведь после всех тестов озвучка станет бесплатной.

Заодно Mechanics VoiceOver опубликовали новый отрывок со своей работой и похвастались небольшим достижением:

Также хотим упомянуть, что мы смогли исправить известный баг разработчиков, из-за которого при выборе "Отображать субтитры только на иностранную речь" в русской локализации все равно показывались все субтитры. Теперь эта функция работает так, как и задумывалось, и при ее выборе субтитры будут лишь на немецкую речь.

Точная дата выхода русской озвучки Wolfenstein: The New Order пока не объявлена, но ждать явно осталось недолго.