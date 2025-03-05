Rebellion выложила ролик о ключевых особенностях экшена Atomfall

Студия Rebellion продолжает знакомить геймеров со своей грядущей игрой Atomfall. На этот раз разработчики выпустили 15-минутное видео, в котором дизайнер Бен Фишер вновь перечислил ключевые особенности экшена, а также показал множество новых кадров с красивыми локациями.

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После этого ролика, а также предыдущего 12-минутного видео можно легко составить своей мнение о грядущей игре и определиться с покупкой.

Исследуйте вымышленную зону отчуждения, ищите и мастерите ценные предметы, обменивайтесь, общайтесь и сражайтесь за свою жизнь в британской глубинке, наполненной чудаковатыми личностями, мистикой, сектами и государственными агентами с чрезвычайными полномочиями. Из описания игры в Steam

Действие Atomfall разворачивается на севере Англии, в Зоне Отчуждения, которая образовалась после аварии на атомной электростанции Уиндскейл. В игре вам предстоит раскрыть тайну катастрофы, а для этого придется изучать мир, собирать ресурсы, сражаться с бандитами и взаимодействовать с местными фракциями.

Atomfall выйдет 27 марта 2025 года на ПК и консолях обоих поколений.