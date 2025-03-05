Авторы российской ММО Pioner показали загадочную хижину в лесу

Разработчики ролевого ММО-шутера PIONER, который в Сети окрестили «русским Сталкером», опубликовали загадочный тизер. В ролике можно увидеть, как герой приближается к таинственной хижине в лесу. Что же она скрывает?

© Cq.ru

Тизер сопровождается следующим текстом:

Иногда странствия могут привести вас к самым неожиданным открытиям и рассказать истории, что надолго отпечатаются в ваших воспоминаниях. Но остерегайтесь — любой закуток может стать последним пристанищем любопытного путника.

PIONER выйдет на ПК в 2025 году, хотя ранее разработчики обещали выпустить ее до конца 2024-го. Точной даты релиза у ММО-шутера пока нет, однако авторы обещают показать что-то интересное на конференции Future Games Show, которая пройдет 20 марта.