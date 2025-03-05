Siberian Way про мистические убийства в Сибири вышла в Steam

Российская студия RootGame объявила о выходе своей новой игры — детективной визуальной новеллы Siberian Way. Приобрести новинку можно в Steam за 490 рублей , а если вы сомневаетесь, то там же есть возможность опробовать бесплатную демоверсию.

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Siberian Way — детективная триллер-новелла. Погрузись в мрачную историю, где каждый твой выбор не только определит судьбу героя, но и изменит ход расследования. Игра для всех любителей заснеженной Сибири, Убийства в Восточном экспрессе и мистических сюжетов. Из описания игры в Steam

Разработчики обещают около 10 часов геймплея, 11 концовок и возможность умереть 7 различными способами еще до финала. Кроме того, вы сможете сами формировать характер своего героя, что скажется на всем сюжете.