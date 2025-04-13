От Macintosh II до чипов М1: краткая история игр на компьютерах Apple

Хотя современные Mac и MacBook можно выгодно сравнить со средними игровыми компьютерами, ПК-геймеры и владельцы консолей никогда не видели в машинах Apple серьезные платформы для гейминга. Портал howtogeek.com кратко рассказал об истории игр на Mac и том, как она менялась со временем.

© Wikipedia

Прежде всего, Mac не был первым домашним компьютером Apple. А Apple II в свое время был крайне популярной игровой платформой: для системы выпустили сотни различных игр, включая легендарные хиты. Wizardry, Ultima, King’s Quest, Choplifter, Karateka, Prince of Persia.

Оригинальный Mac вышел в 1984 году и не слишком бросался в глаза как новенькая машина для игр. В отличие от Apple II, он получил монохромный экран и всего лишь 128К оперативной памяти с возможностью расширения до 512К позже. Но это не остановило разработчиков игр — на платформе вышли Lode Runner, Mac Attack и много других тайтлов, которые отлично выглядели несмотря на черно-белую графику.

Macintosh II был ненамного мощнее предшественника, но первым в семействе получил цветной экран, благодаря чему ряд классических игр для Mac был обновлен под новые возможности. Тем не менее, машина, стоившая примерно $5 500, позиционировалась скорее в качестве рабочей станции. А сравнительно маленькая аудитория не очень мотивировала разработчиков тратить время и ресурсы на создание новых игр для платформы или портирование старых. Хотя один важный релиз на Macintosh II все-таки состоялся — Pathways Into Darkness была одним из первых проектов студии Bungie, той самой, что подарила миру Halo.

В 1990-х игры на Mac достигли нового пика благодаря расцвету CD-ROM. Такие релизы, как The 7th Guest и Myst, показали, чего разработчики могут добиться с помощью full-motion видео. А Marathon дала платформе эксклюзивный ответ Doom. На мультимедийном фронте Mac чуть-чуть опережала ПК и даже консоли… По крайней мере, пока они тоже не переключились на CD-ROM.

Хотя на Mac было достаточно хороших игр, они были чем-то вроде счастливой случайности, т.к. компьютерная система задумывалась для работы, а не для развлечений. Однако Apple совместно с Bandai предприняла попытку создать игровую платформу — консоль под названием Pippin, соперничавшую с PlayStation и Nintendo 64. Отличительной чертой устройства была полная поддержка игр для Mac, но, к сожалению, оно было слишком дорогим и медленным. Продажи выдались крайне низкими, из-за чего проект стал, пожалуй, одним из крупнейших провалов в истории Apple.

К концу 1990-х Apple настроилась на полноправный вход на игровой рынок. На выставке Macworld 1999 компания даже представила новый амбициозный проект — Halo. Но Microsoft в последний момент приобрела Bungie, и игра в итоге стала флагманским проектом Xbox. Хотя, справедливости ради, на момент первого анонса она была не шутером от первого лица, а RTS — фактически тем, что мы получили позже в виде серии Halo Wars. Поэтому сложно сказать, как сложилась бы история, если бы Halo вышла на Mac, а не на Xbox.

После отказа от чипов IBM PowerPC и перехода на процессоры Intel новости об играх на Mac немного приутихли. Вероятно, одна из причин в том, что Mac на базе чипов Intel могли запускать Windows при помощи Apple Bootcamp. А значит, владельцы машин могли играть практически в любые игры для Windows, если их компьютер отвечал системным требованиям.

Конечно, двойная операционная система была не самым удобным решением, но она убивала любую мотивацию разрабатывать нативные игры для Mac. Они по-прежнему периодически выходили, но их было мало. К тому же, сама по себе платформа была не слишком популярной в тот период, потому что интегрированные графические чипы Intel не могли похвастать высокой производительностью.

Переломный момент наступил в 2010 году: Valve официально портировала магазин Steam для macOS. Благодаря этому пользователи Mac получили доступ к огромному каталогу игр, где можно быстро и беспрепятственно найти проекты с нативной поддержкой системы. Более того, Steam не зависит от App Store — покупать игры там проще и дешевле, чем в магазине Apple.

А в 2014-м Apple выпустила Metal — аналог DirectX и Vulcan для macOS, проприетарная замена OpenGL. По сути, этот API предоставлял разработчикам низкоуровневый доступ к GPU для оптимизации игр. Релиз Metal заложил фундамент необходимый для того, чтобы студиям проще было работать в среде macOS, используя современные графические технологии.