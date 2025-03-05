Вышел релизный трейлер игры Knights in Tight Spaces
Студия Ground Shatter и издательство Raw Fury к выпуску своей новой игры Knights in Tight Spaces выпустили релизный трейлер.
Ролик снят в кинематографичном стиле с участием актеров.
Авторы описывают свою работу следующим образом: "Пошаговая тактическая игра, действие которой происходит в том же мире, что и в Fights in Tight Spaces. Это отдельный проект в средневековых декорациях с новым, еще более динамичным геймплеем".
Геймерам обещают динамичные, зрелищные сражения с продуманными спецэффектами и захватывающей анимацией, где придется "прорываться через набитые врагами уровни под ритмичный, будоражащий электронный саундтрек, проявляя чудеса стратегического мышления".
Knights in Tight Spaces доступна в российском сегменте онлайн-магазина Steam с переводом на русский язык по стартовой цене в 639 руб.