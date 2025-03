Авторы Streets of Rage анонсировали новую игру

Издательство Dotemu анонсировало новую игру Absolum.

Вместе с анонсом опубликован дебютный трейлер.

Описание у проекта следующее: "Absolum создана с любовью командой мечты, которая переосмысливает жанр классических сайд-скроллеров beat'em up. Игра сочетает боевой экшен высшего класса с современными roguelite-элементами, привнося дух легендарных фэнтезийных аркад прошлого в это захватывающее приключение в оригинальном мире Талам".

Над созданием трудятся авторы, ранее выпустившие Streets of Rage 4, Streets of Fury EX и Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge.

Целевыми платформами называются ПК, Nintendo Switch, PS5 (PlayStation 5) и PS4 (PlayStation 4).

Релиз запланирован до конца 2025 года.