Анонсировано переиздание Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4

Компания Activison анонсировала сборник переизданий игр Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4.

© Российская Газета

К анонсу прилагается дебютный трейлер.

Ремастеры разработаны "с нуля" - работают на новом движке.

Помимо улучшений графики заявлены новые музыкальные треки, возможность создать собственного персонажа с глубокой кастомизацией внешности и выбором индивидуального стиля езды.

Кроме одиночных кампаний геймеры получат режим свободного катания, NG+ и онлайн-соревнования до 8 человек с поддержкой кроссплея.

Целевыми платформами называются ПК (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. На устройствах Microsoft бандл будет распространяться по подписке Game Pass.

Дата релиза - 11 июля.

За оформление издания Digital Deluxe с ранним доступом откроются персонажи франшизы Doom - Палач Рока и Ревенант.