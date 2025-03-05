Создатели Metro 2033 заявили о создании новой игры в серии

Студия 4A Games официально заявила, что работает над новой игрой в серии Metro совместно с автором книг, которые легли в основу франшизы.

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Разработка ведется основным коллективом, создавшим Metro 2033, Metro: Last Light и Metro Exodus.

Отметим, что ранее Embracer Group (владелец 4A Games) анонсировала новую часть Metro — произошло это еще в 2019 году. Но с тех пор студия хранила молчание.

По утекшим в сеть слухам, игра была полностью играбельна еще в начале 2023 года, а значит, релиз может состояться уже в начале 2026 или даже в конце 2025 года.

Разработчики пообещали поделиться свежими подробностями о проекте в ближайшее время.