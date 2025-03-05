RTX 5070 FE будет недоступна на старте продаж

Компания NVIDIA неожиданно перенесла выпуск Founders Edition видеокарты RTX 5070.

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Хотя партнерские версии поступят в продажу 5 марта, официальная FE-модель появится только в конце месяца.

Решение стало неожиданностью: NVIDIA уведомила обозревателей за 2.5 часа до снятия эмбарго, что FE-версия задержится на несколько недель. По данным журналиста Андреаса Шиллинга, это затронет не только США и Германию, но, вероятно, и другие рынки.

Причина переноса не раскрывается. Ранее NVIDIA уже откладывала релиз RTX 5070 с конца февраля на март, но компания не объяснила задержку. Это может означать неоптимальный уровень запасов на старте.

В то же время AMD выпустит Radeon RX 9070 уже 6 марта и, судя по утечкам, у «красных» с доступностью дела будут лучше. Пока NVIDIA затягивает запуск, конкурент получает преимущество в продажах.