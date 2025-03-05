В Dota 2 вышел балансный патч 7.38b

Разработчики Dota 2 выпустили обновление баланса 7.38b. Патч уже доступен в клиенте игры и призван скорректировать недавно вышедший апдейт «Вольные воды».

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Патч 7.38b усилил Терзателя и удалил несколько деревьев рядом с лагерями нейтральных крипов, чтобы было проще прорубать проходы. Кроме того, изменениям подверглись 8 предметов в лавке (в том числе Orchid и Heaven's Halberd) и большая часть нейтральных айтемов, а также чары для них.

Обновление также сбалансировало способности и характеристики примерно 50 персонажей. Полный список изменений на русском языке 7.38b можно прочитать на официальном сайте Dota 2.