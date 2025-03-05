Игроки раскритиковали некстген-версию GTA 5 на ПК

4 марта студия Rockstar выпустила на ПК GTA 5 Enhanced — улучшенную версию культовой GTA 5 с новой графикой и дополнительным контентом. Обновление оказалось бесплатным, однако геймеры ему не очень-то обрадовались.

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Прямо сейчас у GTA 5 Enhanced «смешанные» отзывы в Steam. Игроки критикуют обновление за огромный размер в 90 ГБ, минимальные различия в графике, но самое главное — за то, что они потеряли доступ к своим персонажам: