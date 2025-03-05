Игроки раскритиковали некстген-версию GTA 5 на ПК

GTA 5 Enhanced стартовала со «смешанных» отзывов — геймеры недовольны
4 марта студия Rockstar выпустила на ПК GTA 5 Enhanced — улучшенную версию культовой GTA 5 с новой графикой и дополнительным контентом. Обновление оказалось бесплатным, однако геймеры ему не очень-то обрадовались.
Прямо сейчас у GTA 5 Enhanced «смешанные» отзывы в Steam. Игроки критикуют обновление за огромный размер в 90 ГБ, минимальные различия в графике, но самое главное — за то, что они потеряли доступ к своим персонажам:
А что, ПК не сможет лучше графику чем консоль воспроизвести? Зачем нам консольное мыло завезли под видом улучшения? Ничего не изменилось. Трассировка кривая, все мыльное, даже на ультра настройках графики, а если отключить, то ничем не отличается от старой версии (кроме некоторых новых допов в виде машин). Местами лагает, например в автоклубе, под водой и в казино. Профиль онлайна не переносится, сейвов с сюжетки нет, достижений нет. Спасибо Rockstar за черный экран и вылет.