S.T.A.L.K.E.R. 2 оказался в четыре раза успешнее Dragon Age 4

Украинская студия GSC Game World объявила о новом достижении S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. По подсчетам разработчиков, шутер привлек свыше шести миллионов человек.

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На это потребовалось три с половиной месяца.

Судя по всему, речь идет не о прямых продажах, а о количестве скачек, так как некоторые игроки, которые могли получить доступ к проекту по подписке Game Pass.

Сегодня мы празднуем шесть миллионов сталкеров, пришедших в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Шесть миллионов! Это трудно осознать, но благодаря вам это стало реальностью. Мы невероятно благодарны и гордимся тем, что каждый из вас оставил уникальный след в Зоне. GSC Game World

Для сравнения, недавняя Dragon Age: The Veilguard смогла привлечь всего 1,5 миллиона пользователей, что на 50% ниже изначальных прогнозов EA.