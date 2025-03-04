Как получить водяную железу в Monster Hunter Wilds

Хотите скрафтить снаряжение из балахары в Monster Hunter Wilds? Тогда придется заранее позаботиться о запасе водяных желез. Оружие, наносящее урон водой, особенно пригодится против огненных монстров. Портал PC Gamer рассказал, как получить водяную железу.

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Водяную железу можно получить в награду за охоту на крупных водных монстров. А самый ранний из таких монстров в Monster Hunter Wilds — балахара, поэтому при необходимости фармить водяные железы охотиться нужно на него.

Погодите, но разве балахара — не песчаный червь? Правильно, но он атакует игрока плевками слизью и накладывает негативный эффект, связанный с водой. Значит, в организме монстра есть соответствующая железа. Игровой справочник монстров говорит, что шанс выпадения водяной железы из балахары — 18%. Если этот вариант категорически не подходит, то можно охотиться на ут дюну, однако тогда шанс награды будет немного ниже — 16%.

По сути, единственный способ получить этот материал — охотиться и уповать на милость генератора случайных чисел, потому что раздобыть его целенаправленно нельзя. Позже, когда вы достигнете высокого ранга, в деревнях разных биомов откроется механика сбора ресурсов, и потенциально железу можно будет купить там. Корабль с припасами открывается примерно в то же время и также иногда продает железы за очки гильдии.