Зачем нужны стеклянные коврики для мыши?

Хардкорные игроки в FPS постоянно ищут новые пути оптимизировать свою систему и найти более комфортную периферию для игры. Один из таких периферийных аксессуаров — стеклянный коврик для мыши. Портал howtogeek.com рассказал, чем такие коврики отличаются от обычных и зачем они нужны.

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Что такое стеклянный коврик

Как можно догадаться по названию, стеклянные коврики — это премиальные, твердые коврики, состоящие из настоящего закаленного стекла. Они обеспечивают абсолютно плоскую, стабильную и гладкую поверхность для скольжения мыши. А для того, чтобы сам коврик не скользил по столу, обычно предусматривают прорезиненное днище с обратной стороны.

Если говорить о верхней стороне, большинство стеклянных ковриков имеют матовую отделку — примерно такую же, как на задней панели новых смартфонов Samsung и iPhone. Подобная структура позволяет добиться минимального трения между ковриком и поверхностью, что повышает скорость движений мыши.

Примечательно, что сами по себе стеклянные коврики — далеко не новая идея. Первым продуктом SteelSeries еще в 2001 году был Icemat, первый же стеклянный коврик. Правда, в то время популярностью пользовались шариковые мыши, поэтому целевой аудиторией продукта не были профессиональные игроки в Fortnite и Valorant. Подобные коврики нашли свою публику значительно позже, лишь в 2017-м, когда в продажу поступил одиозный Skypad (ныне известный как Wallhack).

Преимущества стеклянных ковриков

Первый и самый важный плюс — идеально гладкая поверхность. Легкая на фторопластовых ножках будет отлично скользить по стеклу, даже лучше, чем на самых премиальных тканых ковриках. Подобная скорость важна людям, играющим на низкой чувствительности — в эту категорию входит большинство хардкорных игроков в шутеры от первого лица. Им нужно далеко перемещать мышь, чтобы навестись на цель, поэтому чем меньше трения с поверхностью, тем лучше.

Кроме того, на стекле нет случайных мягких или мертвых точек, которые появляются на многих тканых ковриках со временем. Мышь отслеживает все движения четко и без перебоев, вне зависимости от того, где на коврике она находится. А предсказуемость помогает тренировать мышечную память и меткость.

Прочность — еще одно достоинство. Хотя многие ассоциируют стекло с чем-то хрупким, задумайтесь, часто ли вы роняли коврики для мыши с большой высоты? Ответ наверняка близок к нулю. При надлежащем уходе стеклянный коврик может прослужить годы, и, в отличие от тканых, его не надо стирать, на нем не накапливается пот и не появляются пятна.

Последний момент субъективный, но многим нравится эстетика стеклянных ковриков. Они попросту хорошо смотрятся на столе и не теряют товарный вид даже при интенсивном использовании.

Недостатки стеклянных ковриков

Пожалуй, один из главных недостатков таких ковриков — их цена. Стеклянный коврик будет стоить в разы дороже обычного, и далеко не каждый готов потратить большие деньги на премиальный, но все-таки аксессуар.

К тому же, стеклянные коврики не слишком комфортны. Жесткая поверхность иногда приводит к быстрому утомлению запястья, особенно в холодные дни. Зимой сидеть, прижав запястье к холодному куску стекла, не так-то уютно, как можно подумать. Не говоря уже о том, что, в отличие от ножек мыши, потная кожа постоянно прилипает к стеклу. Придется либо носить одежду с длинными рукавами, либо пользоваться отдельными подушками под запястье.

Из других недостатков — необходимость переучиваться и заново закреплять мышечную память при переходе с ткани на стекло, необходимость регулярной чистки.