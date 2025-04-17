Жизнь после смерти: странная судьба Xbox Kinect

1 февраля 15-летний юбилей отпраздновала камера Xbox Kinect: возможно, самый спорный игровой продукт за всю историю Microsoft. Диковинка исторически заслужила репутацию бессмысленного гиммики, но это не значит, что многострадальное устройство не оставило след в игровой индустрии. Издание The Guardian рассказало о том, как Kinect нашла вторую жизнь после прекращения продаж.

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В 2010 году Kinect, вышедший в продажу с Xbox 360, выглядел будущим игровой индустрии — пусть и недолго. Камера, засекавшая движения игрока и воспроизводившая их на экране, теоретически позволяла управлять играми с помощью тела. По факту, устройство было огромной сенсацией: Microsoft продала 1 млн копий камеры всего за 10 дней после релиза. Kinect до сих пор удерживает титул самой быстро распродаваемой игровой периферии в истории.

Однако дефицит игр, ненадежность камеры и монополия Nintendo на рынке motion-control устройств привела к тому, что энтузиазм вокруг Kinect быстро остыл. В 2013 году Microsoft выпустила обновленную версию камеры для Xbox One, но задумка обернулась постыдным посмешищем. А четыре года спустя компания официально закрыла производство Kinect.

Но это не значит, что камеру забыли и похоронили: в определенных кругах она по-прежнему пользуется популярностью и остается желанным гаджетом. Правда, в отличие от изначальных планов Microsoft, Kinect нашла вторую жизнь не в играх, а в интерактивных инсталляциях, кибернетике и охоте за привидениями.

Для справки, Kinect работает на базе системы структурированной подсветки. Камера генерирует данные о глубине с помощью проекции облака инфракрасных точек: деформации в этой матрице придают объектам форму. А на основе этих данных ядро машинного обучения впоследствии научилось «видеть» человеческое тело. В таких играх, как Kinect Sports, это позволило камере трансформировать тело в контроллер.

Художники, занимающиеся интерактивным искусством, ценят Kinect за то, что устройство убирает необходимость в программировании и другой рутине, которые свойственны менее продвинутым инфракрасным камерам. Инженеры, занимающиеся созданием роботов, тоже благодарны Microsoft за недорогой, доступный сенсор, который наделяет их машины зрением и движением. Раньше им приходилось полагаться на планарную информацию от двухмерных лидаров — Kinect, по сравнению с ними, предоставляет более подробную и точную карту глубины. Например, обычная камера раньше не видела разница между пучком травы и камнем на земле.

Подобные камеры глубины сейчас широко распространены в целом ряде автономных роботов. Так, ими пользуется система навигации марсохода Perseverance и технология распознавания лиц Apple.

Хотя достижения Kinect вскоре померкли на фоне возможностей новых open-source сенсоров и продвинутых датчиков движения, камера Microsoft прожила бурную жизнь после прекращения производства. Она наблюдала за корейской демилитаризованной зоной, помогала в топографии и расположении пациентов при компьютерной томографии, и даже выполняла роль камеры безопасности в аэропорте.

Помимо этого, есть одна сфера, где ненадежность Kinect не так критична. Охотники за привидениями и те, кто увлекаются паранормальными явлениями, пользуются камерой как сенсором, способным различить незримые фигуры. Дело в том, что устройство иногда «видит» тела, которых на самом деле нет — знатоки мистицизма верят, что это признак существования бесплотных духов.