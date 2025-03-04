Из Final Fantasy 16 убрали Denuvo

Издательство Square Enix убрало антипиратскую защиту Denuvo еще из одной своей игры. На этот раз речь идет о ролевом экшене Final Fantasy 16, для которого сегодня вышел свежий патч. После обновления exe-файл игры «похудел» на 253 мегабайта, что прямо указывает на исчезновение Denuvo.

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Это означает, что совсем скоро взломанная версия Final Fantasy 16 появится на торрентах. Только будьте внимательны и не качайте сомнительные файлы из непроверенных источников.

Мрачное фантастичное приключение, в котором судьбу мира решат айконы и управляющие ими доминанты. Узнайте историю Клайва Розфилда — несчастного воина, желающего отомстить темному айкону Ифриту, который оставляет после себя лишь разрушения. Из описания игры в Steam

Final Fantasy 16 вышла на PS5 в 2023 году, а в 2024-ом добралась и до ПК. У игры свыше 20 тысяч отзывов в Steam, 79% из которых положительные.