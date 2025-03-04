Трек из Starfield был запущен в космос

Космический ролевой экшен Starfield вышел за пределы земной атмосферы и отправился на Луну. Речь, правда, идет не о самой игре, а о песне, которую композитор Инон Цур и группа Imagine Dragons когда-то написали в честь ее релиза.

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Трек Children of the Sky был запущен в космос на ракете Falcon 9 в ночь на 3 марта. Композиция находится в аппарате Athena, который совершит посадку на Луну в четверг, 6 марта. Если прилунение будет успешным, то Starfield станет первой игрой, музыку из которой можно будет послушать прямо на спутнике Земли.

Starfield вышла на ПК и Xbox Series в сентябре 2023 года. С тех пор игра получила одно полноценное дополнение, а в последние месяцы ходят упорные слухи о скором релизе на PS5.