Фанаты портировали Sonic Unleashed с Xbox 360 на ПК

Спустя 16 лет после выхода, Sonic Unleashed получил полноценный нативный порт на ПК, созданный энтузиастами.

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Проект Unleashed Recompiled основан на инструментах XenonRecomp и XenosRecomp, которые конвертируют код PowerPC и шейдеры Xenos в C++ и HLSL для ПК.

Стоит отметить, что данный прорыв открывает путь к портированию любых игр с Xbox 360 без эмуляции, включая те, что не поддерживаются обратной совместимостью Xbox.

До сих пор Sonic Unleashed был доступен на ПК только через модификации Sonic Generations или эмуляцию. Теперь же фанаты могут играть с неограниченным разрешением, графическими настройками и модами.

Проект поддерживает частоту кадров выше 60, но для стабильности рекомендуются Lossless Scaling или генерация кадров через GPU.

Авторы проекта уточняют: для его использования требуется лицензионная копия игры.