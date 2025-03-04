Разработчик создал 3D-игру с помощью ИИ чат-бота Grok

Илон Маск поделился в X.com постом разработчика @Daniel_Farinax, который создал 3D-игру при помощи ИИ Grok 3.

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Маск назвал результат «ошеломляющим», а сам разработчик отметил, что Grok 3 обработал более 3500 строк сложного игрового кода, превзойдя другие модели.

Игровой процесс подтверждает, что ИИ способен работать с логикой и структурой игр, а не только с текстами. Это укрепляет интерес Маска к игровой индустрии — видимо, не зря он создал полноценную студию для разработки игр на базе Grok.

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Отметим, что данный случай в очередной раз успешно демонстрирует, что ИИ выходит за рамки привычных сценариев, становясь мощным инструментом для автоматизации сложных процессов в геймдеве.