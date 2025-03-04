RTX 5090 раскрыла потенциал только после обновления теста PassMark

После обновления PassMark, видеокарта NVIDIA RTX 5090 наконец-то раскрыла свой потенциал.

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Ранее тест использовал 32-битные компоненты, что ограничивало производительность новых карт серии RTX 50XX, так как NVIDIA убрала поддержку OpenCL 32-bit.

Теперь тест переведен на 64-битную архитектуру и результат RTX 5090 в GPU Compute вырос с 23 050 до 30 178 Ops/Sec, что на 31% выше.

Ранее карта уступала RTX 4090 (28 240 Ops/Sec), но теперь демонстрирует ожидаемую мощность.

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Некоторые тестовые системы показали экстремальные результаты. Так, ПК с Intel Core Ultra 9 285K, 48 ГБ RAM и материнской платой Asus ROG Maximus Z890 Apex набрал 225 048 Ops/Sec — это почти в 10 раз выше среднего результата RTX 5090.

Теперь владельцы RTX 5090 могут рассчитывать на реальную производительность флагманской видеокарты, а обновленный PassMark адекватно отражает мощность Blackwell-архитектуры.