Отмененную часть Fallout можно бесплатно скачать благодаря игрокам

Команда энтузиастов United West Team объявила о релизе демоверсии Revelation Blues — мода, в котором воссоздают отмененную третью часть Fallout от Black Isle на движке New Vegas.

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Сюжет посвящен попыткам солдат НКР выкурить пороховых бандитов из шахт, спровоцировали череду взрывов, результатом которых стали продолжавшийся десятилетиями пожар и жуткие мутанты.

Для запуска Burham Springs потребуется New Vegas со всеми дополнениями. В команде United West Team также рекомендуют «прокачать» персонажа как минимум до 15 уровня.