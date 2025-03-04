Отмененную часть Fallout можно бесплатно скачать благодаря игрокам
Команда энтузиастов United West Team объявила о релизе демоверсии Revelation Blues — мода, в котором воссоздают отмененную третью часть Fallout от Black Isle на движке New Vegas.
Сюжет посвящен попыткам солдат НКР выкурить пороховых бандитов из шахт, спровоцировали череду взрывов, результатом которых стали продолжавшийся десятилетиями пожар и жуткие мутанты.
Для запуска Burham Springs потребуется New Vegas со всеми дополнениями. В команде United West Team также рекомендуют «прокачать» персонажа как минимум до 15 уровня.