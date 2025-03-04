В Сеть слили карту мира ремейка Gothic

До релиза ремейка Gothic 1 еще далеко, но датамайнеры смогли раскрыть новые детали игры.

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Фанатам удалось «вытащить» из демоверсии полноценную карту мира.

В отличие от оригинала, эта версия была сделана на бумаге, а не на коже. Детализация этой карты поразительна. Ее создатель, должно быть, был досконально знаком со всеми уголками колонии. По сравнению с оригиналом карта также включает каньон Троллей, который представляет собой расширенную локацию. Добавлен вход в шахту, лагерь бандитов и каменный круг. В имеющейся версии мы не видим территории орков. Датамайнеры

Стоит подчеркнуть, что это может быть ранняя версия карты, которая будет изменена к релизу ремейка.