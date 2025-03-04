Названы лучшие компьютерные процессоры на 2025 год

Главный редактор портала о гаджетах Ferra.ru Евгений Харитонов перечислил пять оптимальных для покупки компьютерных процессоров на весну 2025 г. под разные бюджеты. Три из пяти позиций заняли модели AMD поколений Ryzen 7000 и Ryzen 8000.

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Xeon E5 V3 и V4: сверхдешёвый способ сделать из старого компьютера игровой

Эти процессоры изначально стояли на промышленных компьютерах (серверы Amazon, Alibaba в Китае и т.д.), но после модернизации в крупных компаниях попали в свободную продажу. То есть это б/у чипы, но запас прочности у них огромный, а цена крайне низкая.

Технически Xeon E5 поколений V3 и V4 подобны процессорам Intel Core 4 и 5 поколений с тем отличием, что в домашние ПК Intel предлагал максимум четыре ядра, а эти процессоры располагают от 6 до 12 ядер на выбор.

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В основном эти процессоры продают комплектом с матплатой и оперативной памятью (16 ГБ или 32 ГБ) по цене от 5 до 7.5 тысяч рублей. Это прекрасный выбор для тех, кто хочет пройти, прежде всего, игры, вышедшие до 2020 г., либо играть в новые игры «с какой-нибудь» (а не максимальной) детализацией графики.

AMD Ryzen 5 8400F: очень мощный и дешёвый процессор, но только для видеокарт среднего уровня

Технически это процессор на базе Ryzen 5 8600G, известного мощной встроенной графикой, только... без встроенной графики (что не имеет значения — в универсальном компьютере в любом случае будет стоять видеокарта). Вмещает шесть ядер, но это самые современные по архитектуре шесть ядер, поэтому даже при такой конструкции он быстрее в играх и в работе Windows, чем восьмиядерные Ryzen 7 5700 или Intel Core i9-9900K. Хорошо работает даже на самых дешёвых матплатах с сокетом (процессорным разъёмом) AMD AM5, способен охлаждаться дешёвыми воздушными процессорными кулерами.

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Минусы — процессор поддерживает только 8 линий PCIe 4.0 из 16 общих. Поэтому в полной мере он раскроет потенциал видеокарт среднего класса: RTX 4060, 4060 Ti, Radeon RX 7600. Более мощные видеокарты в паре с ним не будут работать в полную силу (не из-за недостатка мощности процессора, а из-за половинной скорости слота видеокарты из-за ограничений самого Ryzen 5 8400F). Для более мощных видеокарт целесообразно выбрать AMD Ryzen 5 7500F.

AMD Ryzen 5 7500F. Лучший процессор 2025 г. по сочетанию цены и качества

Технически подобен тому же Ryzen 5 8400F, но работает на более высоких частотах и не ограничивает производительность видеокарт. Несмотря на всего шесть ядер он настолько быстр, что старший Ryzen 7 7700 с 8 ядрами оказывается быстрее всего на 8%, но значительно дороже, а более новый Ryzen 5 9600X почти не отличается по быстродействию. Раскрывает потенциал видеокарт уровнем до RTX 4070 Ti или Radeon RX 7800 XT включительно.

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Всё ещё не требовательный к дороговизне материнской платы процессор по адекватной цене.

Из минусов: всё ещё нет встроенной графики (при продаже одной видеокарты до покупки второй компьютером пользоваться не получится) и, несмотря на мощь в играх, в рабочих задачах, таких как 3D-рендеринг и конвертирование видео показывает скромные результаты.

Intel Core i5-14600KF: универсально мощный для работы и игр

После скандала с массовым браком процессоров Intel 13 и 14 поколения продажи этих чипов рухнули, а затем вышло поколение Intel Core Ultra и у продавцов скопился избыток Core i5 предпоследнего поколения.

В результате цена на этот мощный 14-ядерный (6 производительных + 8 экономичных ядер) Core i5 рухнула с изначальных 32 тысяч рублей до 18-20 тысяч рублей, за которые AMD продаёт младшие восьмиядерные Ryzen (Ryzen 7 7700 и др.), которые теперь не выдерживают конкуренции с интеловским конкурентом ни в играх, ни, тем более, в рабочих приложениях. Более того — подешевевший i5 стоимостью в 20 тысяч рублей на равных состязается с AMD Ryzen 7 9700X (35 тысяч рублей) и своим архитектурно неудачным преемником Intel Core Ultra 5 245K (38 тысяч рублей). Его хватит даже для флагманского игрового компьютера в паре с такими мощными видеокартами, как RTX 5080 или Radeon RX 9070.

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Правда, настолько мощный и горячий процессор потребуется устанавливать уже не в бюджетную матплату, а модель среднего уровня (модели на чипсетах B670 за 15-18 тысяч рублей, не менее). И для работы в полную силу этому процессору потребуется уже не воздушный кулер, а система жидкостного охлаждения 240-280 мм (6-10 тысяч рублей). Но аналогичный обвес понадобится и упомянутым выше Ryzen 7 9700X или Core Ultra 5 245K, а по производительности на рубль i5-14600KF сейчас вне конкуренции.

Для сверхбыстрых ПК с флагманскими видеокартами: AMD Ryzen 7 7800X3D

Все наиболее трудоёмкие рабочие задачи (конвертирование видео, 3D-моделирование, нейросети) в современных компьютерах берёт на себя видеокарта. От процессора требуется стабильная работа Windows и достойное компаньонство видеокарте в играх. Лучшие современные игровые процессоры в абсолюте — это восьмиядерные Ryzen 7 7800X3D и 9800X3D, обходящие по производительности в играх любые Core i7/i9, Core Ultra 7 и Ultra 9.

Это дефицитные и поэтому крайне переоценённые процессоры — покупать их следует только при сборке компьютеров на базе RTX 4090/RTX 5090 или при наличии 200+ Гц монитора. В остальных случаях вдвое более дешёвый i5-14600KF будет лишь на 10-15% медленнее и лучше предпочесть его, либо Ryzen 5 7500F, если это компьютер на базе видеокарты RTX 4070 Ti и подобных.

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Ryzen 7 7800X3D стоит в среднем 50 тысяч рублей, Ryzen 7 9800X3D ещё более дефицитный и стоит 70 тысяч рублей. Разница между ними составляет порядка 12%, для раскрытия потенциала RTX 4090 и 5090 подойдёт любой из них, поэтому для максимально мощного игрового ПК лучше предпочесть именно 7800X3D.