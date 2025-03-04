В Steam стартовал Фестиваль визуальных новелл со скидками на сотни игр

3 марта в Steam начался Фестиваль визуальных новелл. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести игры в одноимённом жанре со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.

В Steam стартовал Фестиваль визуальных новелл
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Интересные предложения на Фестивале визуальных новелл

  • Tiny Bunny — 279 рублей (- 20%)
  • Needy Girl Overdose — 168 рублей (- 60%)
  • STEINS;GATE — 310 рублей (- 70%)
  • The Life and Suffering of Sir Brante — 239 рублей (- 60%)
  • Danganronpa 2: Goodbye Despair — 547 рублей (- 30%)
  • No Case Should Remain Unsolved — 224 рубля (- 20%)
  • Fate/stay night REMASTERED — 975 рублей (- 25%)
  • Orwell: Keeping an Eye On You — 64 рубля (- 75%).

Фестиваль визуальных новелл продлится до 20:00 мск 10 марта. На протяжении недели скидки останутся неизменными.

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