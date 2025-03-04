NetherRealm представили трейлер нового персонажа MK 1

Разработчики из NetherRealm представили трейлер нового персонажа Mortal Kombat 1, которым станет Мадам Бо. Хотя она похожа на беспомощную старушку, героиня может дать отпор и даже устроить фаталити.

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Мадам Бо — владелица чайного дома в провинции Фэнцзянь и мать Сектор. Она выступит в качестве камео-персонажа, то есть ее можно призывать для комбо-ударов, а вот управлять не получится.

Мадам Бо в Mortal Kombat 1 появится 18 марта вместе с игровым бойцом Т-1000 из фильма «Терминатор 2», если только у вас есть Kombat Pack 2 и Khaos Reigns. Все остальные смогут купить героя с 25 марта.