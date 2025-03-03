Как седлать монстров в Monster Hunter Wilds: гайд

В Monster Hunter Wilds, в отличие от Rise, вернулась классическая механика седлания монстров — хитрый охотник может сделать даже самого угрожающего соперника совершенно беспомощным, если знать, что делать. Портал GameSpot рассказал, как работает эта механика.

© Steam

Для того, чтобы забраться на монстра, нужно проводить атаки в прыжке оружием ближнего боя. А именно, атаковать, спрыгнув с какого-либо возвышения, атаковать во время прыжка с ездовой ящерицы или карабкаться на различные объекты с помощью крюка.

Прыгнув, нажмите главную кнопку атаки вашего оружия. Если повезет, то персонаж сразу зацепится за спину монстра, после чего начнется своего рода мини-игра.

В левом верхнем углу экрана будет полоска выносливости охотника — она постепенно расходуется, пока вы держитесь за монстра. А оседланный монстр, в свою очередь, попытается скинуть охотника: чтобы удержаться, нужно вовремя нажать на кнопку и напрячься.

Параллельно нужно нажимать на кнопку атаки, чтобы наносить монстру удары ножом. Рано или поздно, нанеся достаточно ударов, на монстре появится рана — охотник может подползти к ней и нажать на кнопку атаки оружием, чтобы нанести разрушительный сфокусированный удар. Монстр упадет в нокдаун, а охотник спрыгнет с его спины: у вас будет небольшое окно для того, чтобы нанести цели много урона.

Имейте в виду, что, вцепившись в монстра, вы можете перемещаться по его телу, чтобы сфокусировать атаки на определенной точке, будь то голова, спина или хвост.