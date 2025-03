Split Fiction, новая Killing Floor и корейский убийца The Sims: во что поиграть в марте

Monster Hunter Wilds побила все мыслимые и немыслимые рекорды, но не беспокойтесь — это не единственный крупный релиз первого квартала 2025. Наступил март, а значит, пришло время очередного календаря игровых релизов на ближайший месяц.

4 марта — Two Point Museum

Авторы Two Point Hospital и Two Point Campus продолжают серию — на этот раз симулятором музея. В Two Point Museum игроку предстоит создать собственный музей мечты: можно построить хоть планетарий, хоть выставку археологических артефактов. Хардкорные менедждеры могут попробовать себя в режиме кампании, а любители расслабленного строительства — в песочнице, где нет никаких ограничений.

6 марта — Suikoden 1 & 2 HD Remaster

Konami наконец вняла мольбам тысяч фанатов JRPG: переиздания двух частей культовой тактики Suikoden будут доступны на всех актуальных платформах. Сборник получит обновленную графику в стиле HD-2D, поддержку высоких разрешений, более качественный звук и мелкие quality-of-life улучшения — например, автосохранение и режим ускоренных сражений.

6 марта — Split Fiction

Юсуф Фарес и его студия Hazelight выпустят свой следующий проект — платформер Split Fiction. Как и предыдущие игры команды, новинка работает исключительно в кооперативном режиме с разделенным экраном: в эту фишку упираются все механики и повествование. Сюжет расскажет о двух писательницах, застрявших в мирах из книг друг друга — игрокам предстоит постоянно перемещаться между средневековым фэнтези и киберпанком.

6 марта — FragPunk

FragPunk — очередной многопользовательский шутер и, по совместительству, одна из самых ожидаемых игр в Steam на данный момент. По задумке разработчиков, проект выделится на фоне множества конкурентов уникальной системой карт-модификаторов, которые каждый раунд ломают правила игры. Карты могут наделять соперников большими головами, увеличивать высоту прыжка, превращать брошенное оружие в автономные турели, менять свойства оружия — другими словами, вносить хаос и элемент непредсказуемости в каждую перестрелку.

11 марта — Wanderstop

Новая игра от Дэйви Вредена: соавтора легендарной The Stanley Parable и The Beginners Guide. Но если предыдущие проекты разработчика были метадиалогом об играх, то Wanderstop расскажет об эмоциональном выгорании. Главная героиня — гладиатор, поневоле вынужденная работать в чайном дворике. Но смогут ли подача чая гостям, уход за огородом и медитативные прогулки по саду успокоить человека, который отчаянно понимает, что находится не на своем месте?

25 марта — Killing Floor 3

На улице фанатов кооперативных шутеров праздник: Tripwire Interactive выпустит Killing Floor 3 уже совсем скоро. Несмотря на свои недостатки, вторая часть до сих пор любима поклонниками жанра, а третья намерена сделать серию более современной. Игрокам по-прежнему предстоит отбиваться от орд монстров-зедов, прицельно стрелять по разным частям тела и зарабатывать деньги, чтобы разблокировать оружие и навыки.

27 марта — Atomfall

Студия Rebellion, известная по франшизе Sniper Elite, решила попробовать себя в чем-то новом — полноценных open-world боевиках. Atomfall в чем-то похожа на «Сталкера»: игра также расскажет историю о реальной катастрофе на атомной электростанции, но в антураже сельской Англии. Игроку предстоит разобраться в причинах произошедшего и распутать заговор, попутно собирая ценные артефакты и выживая в зоне отчуждения.

27 марта — The First Berserker: Khazan

The First Berserker — хардкорный soulslike-боевик в сеттинге популярной азиатской ММО Dungeon Fighter Online. Собственно, в центре сюжета как раз находится один из отцов-основателей сеттинга: Хадзан, первый берсерк. Игрок станет свидетелем путешествия опального генерала и великого воина, которого, к слову, озвучит Бен Старр (Клайв в FF XVI). А поклонников хардкора ждет быстрая, динамичная боевая система, не прощающая ошибки.

28 марта — Inzoi (ранний доступ)

К концу марта до раннего доступа Steam наконец доберется Inzoi — симулятор жизни и первый серьезный конкурент The Sims за многие годы. Разработчики обещают амбициозную симуляцию жизни целого города, широкий простор для кастомизации даже мельчайших деталей и, пожалуй, самый проработанный редактор персонажей в жанре.

31 марта — Psycho Patrol R (ранний доступ)

А в последний день марта состоится релиз, которого ждут многие искушенные поклонники инди-игр. Psycho Patrol R — новый проект авторов Cruelty Squad, пожалуй, одного из самых противоречивых иммерсив-симов в истории. На этот раз игрок станет не наемником, а офицером европейской полиции, который должен хранить «психологический порядок» из кабины боевого меха. Игра пробудет в раннем доступе Steam как минимум год.