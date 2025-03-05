5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

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Faceminer

Игры про менеджмент обычно предлагают игроку заниматься развитием традиционных компаний, таких как супермаркеты, парки развлечений или студии по разработке. Faceminer же посвящена управлению фирмой, специализирующейся на сборе биометрических данных. Игра целиком разворачивается на рабочем столе вымышленной операционной системы и мотивирует игрока всеми силами масштабировать «производство» — как в Cookie Clicker и других проектах того же жанра.

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R.E.P.O.

R.E.P.O. — кооперативный хоррор в стиле Lethal Company, который делает акцент на юмор и причуды физического движка. Дело в том, что все предметы, которые игрокам нужно находить, подчиняются законам физики и ведут себя непредсказуемо — игре не чужда комедия в духе Human Fall Flat. Проект пробудет в раннем доступе Steam 6-12 месяцев.

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Desecrators

Тем временем, из раннего доступа Steam вышла Desecrators: ностальгический 6DOF (six-degrees-of-freedom) шутер, вдохновленный культовым хитом Descent. Игроку в роли пилота космического фрегата, предстоит грабить огромные инсталляции в открытом космосе: от индустриальных заводов до орбитальных храмов. Уровни генерируются процедурно, но сама по себе игра — не roguelite, и проходить ее можно в кооперативном режиме на четырех игроков.

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Omega 6 The Triangle Stars

Omega 6 — внезапно, адаптация манги, написанной Такаей Имамурой. Бывшим художником Nintendo, работавшим над Star Fox, The Legend of Zelda, F-Zero и другими играми. Игра представляет собой приключение в духе 16-битных квестов с легкими элементами RPG: в центре сюжета — путешествие двух пилотов, которые ищут новый дом для человечества.

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Street Cleaner 3

Подарок фанатам Streets of Rage, Ninja Gaiden и прочего олдскула: хардкорный 8-битный платформер о герое, который объявляет войну бандитам и уличным хулиганам. А поклонники музыкального жанра synthwave получат подарок вдвойне, т.к. Street Cleaner 3 — проект по мотивам музыки одноименного электронного продюсера.