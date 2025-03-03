Названа самая популярная версия Windows и видеокарта среди игроков

Valve опубликовала февральскую статистику Steam и в ней сразу несколько неожиданных изменений.

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Windows 10 вновь обошла Windows 11, увеличив свою долю на 10.47%, тогда как более свежая версия системы потеряла 9.36% пользователей.

Еще один любопытный тренд — резкий рост китайского языка в Steam. Теперь им пользуются 50.06% геймеров, что на 20.88% больше, чем месяцем ранее. Английский потерял 10.18%, но остается вторым по популярности. Русский закрепился в тройке лидеров.

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Игроки также стали чаще устанавливать SSD объемом более 1 ТБ (+12.48%) и переходить на 32 ГБ оперативной памяти (+13.73%).

По видеокартам NVIDIA RTX 4060 и RTX 3060 продолжают лидировать. Новые RTX 50XX пока вообще не попали в список. Чаще всего игроки используют GPU с 8 ГБ видеопамяти (+7.41%), на втором месте — 12 ГБ VRAM (+4.88%).