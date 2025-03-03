RTX 5070 избежит дефицита на старте

NVIDIA готовится к релизу RTX 5070. И, судя по всему, на этот раз компания смогла избежать проблем с поставками, которые ранее преследовали линейку RTX 50XX.

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Карта поступит в продажу 4 марта по цене $549. Это сделает новинку прямым конкурентом AMD Radeon RX 9070, предлагающим схожие характеристики за ту же стоимость.

По данным MicroCenter, версия RTX 5070 Founders Edition будет доступна по рекомендованной цене, а партнёрские версии, такие как ASUS PRIME, тоже будут продаваться без наценки.

В то же время стало известно, что AMD не выпустит референсную версию RX 9070. Это может усложнить доступность видеокарты на старте.

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Напомним, что RTX 5070 оснащена 12 ГБ GDDR7, 6144 ядрами CUDA и TGP 250 Вт. В свою очередь, RX 9070 предлагает 16 ГБ GDDR6, 3584 потоковых процессора и TGP 220 Вт.

Окончательные выводы о производительности карт можно будет сделать после выхода обзоров 4 марта (RTX 5070) и 5 марта (RX 9070).