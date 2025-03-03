Steam Deck возглавил рейтинг портативных игровых ПК

Steam Deck вновь возглавил рейтинг самых популярных портативных игровых ПК
Спустя три года после выхода, Steam Deck продолжает доминировать на рынке портативных игровых ПК.
Согласно данным IDC, консоль Valve не только остается самой продаваемой в своем сегменте, но и превосходит всех Windows-конкурентов вместе взятых.
С момента запуска в 2022 году, компания Гейба Ньюэлла отгрузила более 4 млн Steam Deck, что составляет более половины всех поставок портативных ПК на базе SteamOS и Windows.
Для сравнения, за тот же период Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go и MSI Claw суммарно продались тиражом менее 2 млн экземпляров.
Успех Steam Deck объясняется не только аппаратной частью, но и удобной экосистемой. SteamOS с Proton-слоем делает игры для Windows запускаемыми на Linux без потерь производительности.
Несмотря на успех, Valve пока не торопится с выпуском Steam Deck 2, ожидая технологий, которые обеспечат значительный прирост мощности без ущерба автономности. По слухам, новый чип для консоли может быть представлен в 2025 году.