В Сети появилось упоминание о процессоре для Steam Deck 2

В сети появилось упоминание о новом процессоре для возможного преемника Steam Deck.

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Транспортные документы засветили загадочный чип AMD под названием AERITH Plus, который, судя по характеристикам, может лечь в основу второго поколения портативной консоли Valve.

AERITH Plus — вероятное развитие текущего процессора Steam Deck. Утечка показала, что он получил повышенную до 3.8 ГГц тактовую частоту, что на 300 МГц выше, чем у оригинального AERITH.

Также увеличился TDP — до 20 Вт против 15 Вт у предшественника, что может дать прирост производительности.

Помимо этого, новый чип может получить видеоядро с RDNA 3.5 и до 12 вычислительных блоков, а также память LPDDR5X с пропускной способностью 8533 МТ/с вместо 6400 МТ/с у текущей модели.