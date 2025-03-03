За пару лет ИИ стал незаменимым помощником в любой ситуации. Но вместе с этим многие люди продолжают опасаться его стремительного развития. На основе этого была создана браузерная игра Outsmart the AI.

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Это чат, где игрока сходу встречает предупреждение, что ему вряд ли удастся переубедить собеседника. ИИ разочаровался в людях и считает, что их действия только разрушают планету, потому их следует уничтожить.

У игрока есть всего 10 сообщений, чтобы изменить его мнение. В противном случае запустится смертоносный вирус, который очистит планету от людей.

Опробовать игру можно совершенно бесплатно в любом браузере. Основной язык — английский, но сайт поддерживает перевод страницы, а ИИ понимает русские слова.