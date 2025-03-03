ИИ против людей: в Сети завирусилась новая браузерная игра
За пару лет ИИ стал незаменимым помощником в любой ситуации. Но вместе с этим многие люди продолжают опасаться его стремительного развития. На основе этого была создана браузерная игра Outsmart the AI.
Это чат, где игрока сходу встречает предупреждение, что ему вряд ли удастся переубедить собеседника. ИИ разочаровался в людях и считает, что их действия только разрушают планету, потому их следует уничтожить.
У игрока есть всего 10 сообщений, чтобы изменить его мнение. В противном случае запустится смертоносный вирус, который очистит планету от людей.
Опробовать игру можно совершенно бесплатно в любом браузере. Основной язык — английский, но сайт поддерживает перевод страницы, а ИИ понимает русские слова.