Для GTA: Vice City Nextgen Edition вышло обновление с HD-текстурами

В феврале 2025 года разработчики GTA: Vice City Nextgen Edition объявили, что прекращают поддержку проекта из-за конфликта с Take-Two. Тем не менее, это не остановило фанатов, которые своими силами выпустили новое обновление для игры.

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Энтузиасты выпустили мод Reworked Textures, в котором переработали свыше 700 текстур. С ними мир Майами восьмидесятых освежился, но сохранил дух того времени. Авторы отметили, что вся работа выполнена вручную, без использования искусственного интеллекта.