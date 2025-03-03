Авторы Kingdom Come 2 раскрыли секрет звездного неба в игре

PR-менеджер Warhorse Тобиас Штольц-Цвиллинг раскрыл главный секрет звездного неба в Kingdom Come Deliverance 2, удивив многих фанатов. Как оказалось, небесные тела расположены в точном соответствии с реальными картами из начала лета 1403 года.

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По словам Тобиаса, эта деталь может помочь игрокам в готовящемся хардкорном режиме, с которым отключится карта и компас. Ориентироваться в мире Kingdom Come Deliverance 2 можно будет либо по памяти, либо по звездам.

Мы попытались найти точную звездную карту начала лета 1403 года и внедрили ее в игру. Тобиас Штольц-Цвиллинг, PR-менеджер Warhorse

Хардкорный режим для Kingdom Come Deliverance 2 находится в стадии закрытого тестирования и уже скоро выйдет в релиз.