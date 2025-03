Lara Croft and the Guardian of Light вышла на смартфонах

Изометрический экшен Lara Croft and the Guardian of Light добрался до мобильных платформ.

© Российская Газета

Игра вышла на iOS и Android, по случаю чего авторы выпустили релизный трейлер.

Описание проекта: "Это динамичная приключенческая игра, где в роли главной героини выступает сама Лара Крофт. Эта часть серии совмещает в себе исследования и открытия, платформер и решение загадок с развитием персонажа, интересными сражениями, совместной игрой и состязаниями".

В портативной версии управление адаптировано для сенсорных экранов. Также заявлена поддержка сторонних геймпадов.

Прохождение доступно в соло-режиме или с напарником на двух разных смартфонах.

Изначально релиз Lara Croft and the Guardian of Light состоялся в 2010 году. Приключения знаменитой расхитительницы гробниц в новом формате были тепло встречены прессой и аудиторией.