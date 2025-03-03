Игра Lara Croft and the Guardian of Light вышла на смартфонах

Изометрический экшен Lara Croft and the Guardian of Light добрался до мобильных платформ.

Lara Croft and the Guardian of Light вышла на смартфонах
© Российская Газета

Игра вышла на iOS и Android, по случаю чего авторы выпустили релизный трейлер.

Описание проекта: "Это динамичная приключенческая игра, где в роли главной героини выступает сама Лара Крофт. Эта часть серии совмещает в себе исследования и открытия, платформер и решение загадок с развитием персонажа, интересными сражениями, совместной игрой и состязаниями".

В портативной версии управление адаптировано для сенсорных экранов. Также заявлена поддержка сторонних геймпадов.

Прохождение доступно в соло-режиме или с напарником на двух разных смартфонах.

Изначально релиз Lara Croft and the Guardian of Light состоялся в 2010 году. Приключения знаменитой расхитительницы гробниц в новом формате были тепло встречены прессой и аудиторией.

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