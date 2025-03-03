Kingdom Come Deliverance 2 получила хардкорный режим

Пока авторы Kingdom Come: Deliverance 2 лишь готовятся к релизу хардкорного режима игры, фанаты выпустили свою неофициальную версию в качестве бесплатной модификации.

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Hardcore Mode для KCD2 основан на хардкорном режиме из первой части RPG и включает все те же негативные перки: усиление кровопотери, клаустрофобию, уменьшение переносимого веса и другие.

Кроме того, мод отключает компас, скрывает характеристики персонажа, лишает возможности быстро сменить оружие или поесть. Местоположение Генри больше не отображается на карте, а быстрое перемещение не работает.