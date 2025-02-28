В России разрабатывается ГОСТ для экспертизы детских игр

В России разрабатывается ГОСТ, который будет регулировать процесс психолого-педагогической экспертизы игр и игрушек. Об этом Life.ru заявила депутат Государственной думы Татьяна Буцкая, комментируя забеременевших из-за бага детей в игре The Sims 4.

© кадр из игры

По словам депутата, не каждая компьютерная игра может быть выпущена на рынок и доступна детям. Буцкая отметила, что 5 марта состоится заседание рабочей группы по разработке ГОСТа на психолого-педагогическую экспертизу.

«Я надеюсь, что это станет одним из главных шагов, который приведет нас к созданию закона о психолого-педагогической экспертизе детских игр и игрушек», — заявила Буцкая.

Ранее для популярного симулятора жизни The Sims 4 вышло обновление, из-за которого все дети в игре стали беременными, в том числе персонажи мужского пола. Пользователи начали делиться скриншотами с беременными героями на форумах и в социальных сетях. Позже выяснилось, что это был визуальный баг, а не реальная беременность персонажей.

The Sims — это культовая серия видеоигр в жанре симулятора жизни, созданная геймдизайнером Уиллом Райтом и компаниями Maxis и The Sims Studio, выходящая на ПК и других платформах с 2000 года.

Ранее сообщалось, что более половины россиян играют в The Sims для вымещения негатива.