Опубликованы системные требования Split Fiction от авторов It Takes Two

Студия Hazelight поделилась техническими подробностями кооперативного экшена Split Fiction. Создатели It Takes Two и A Way Out не только раскрыли системные требования, но и подтвердили, что новинка прошла проверку для Steam Deck.

© Cq.ru

Минимальные системные требования:

ОС: Windows 10/11

Процессор: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 2600X

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 (4 ГБ) / Radeon RX 470 (4 ГБ)

DirectX: 12

Место на диске: 85 ГБ

Рекомендованные системные требования:

ОС: Windows 10/11

Процессор: Intel Core i7-11700K / AMD Ryzen 7 5800X

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 ГБ) / AMD Radeon 6700 XT (12 ГБ)

DirectX: 12

Место на диске: 85 ГБ

Релиз Split Fiction состоится 6 марта на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Как и в прошлых проектах студии, одной копии игры будет достаточно для кооперативного прохождения с другом.