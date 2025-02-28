Как ловить монстров в Monster Hunter Wilds

В Monster Hunter Wilds можно не только охотиться на монстров, но и ловить их живьем — это чуть сложнее, чем простая охота. Портал GameSpot рассказал, как ловить монстров и какие предметы для этого нужны.

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Для того, чтобы ловить монстров живьем, их нужно ослабить, после чего использовать ловушки и транквилизаторы. Правда, игра не объясняет этот процесс прямыми словами, и он подразумевает крафтинг/менеджмент инвентаря, что поначалу запутывает.

Для создания ловушек нужно купить инструменты у ИИ-торговца на любой базе. В Monster Hunter Wilds есть два типа ловушек: ямы и парализующие. Первые требуют сетей — их можно скрафтить из лозы и паучьего шелка. А для вторых нужны электрические жуки. Транквилизаторы в виде бомб можно скрафтить из сонной травы и парализующего гриба.

Затем отправляйтесь на охоту. Прежде чем ловить монстра, его необходимо серьезно вымотать — игра покажет в правой части уведомление, когда он станет уязвимым к транквилизаторам. Измотанный монстр попытается уйти в берлогу, чтобы восстановить силы — следуйте за ним.

Важно! Когда монстр будет ослаблен, желательно сразу выгнать из группы любых ИИ-компаньонов, потому что урон, который они наносят, может случайно убить монстра, которого вы хотите поймать. Отпустить компаньонов можно в меню миссий и заданий.

Поставьте рядом с ослабленным монстров ловушку. Привлеките его внимание (например, ударив один раз) и заманите в ловушку. Когда монстр попадет в ловушку, используйте две или три бомбы с транквилизатором — и он потеряет сознание. При поимке монстров живьем вы получите не только стандартные награды за задание, но и дополнительные материалы.